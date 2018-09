Lohnsteuer: Franzosen würden sie lieber auch jeden Monat loswerden

In Deutschland heißt Nettolohn: Nach Sozialversicherung und nach Steuern, also der einbehaltenen Lohnsteuer. In Frankreich heißt Nettolohn: Brutto minus Sozialabgaben. Und die Lohnsteuer zahlt der Arbeitnehmer selber, im Jahr darauf. Denn bisher wird die Einkommenssteuer in Frankreich, anders als in Deutschland seit fast 100 Jahren, nicht direkt an der Quelle beim Arbeitgeber einbehalten.

Die meisten Länder in Europa verwenden seit Jahrzehnten das sogenannte PAYE-System (Pay as you earn) die Ausnahmen sind Frankreich, die Schweiz und Slowenien.

Der Wechsel Einkommensbesteuerung an der Quelle wurde von vielen Regierungen vor Emmanuel Macron diskutiert und angekündigt.

Einer der Gründe, warum sie nicht schon vor langer Zeit umgesetzt wurde, ist die Komplexität des französischen Steuersystems. Hier werden Haushalte besteuert und nicht Einzelpersonen.

Die Optionen: Einmal zahlen pro Jahr - was ziemlich schmerzhaft sein kann, etwa wenn man nach einem Jobwechsel weniger verdient -, per Quartal oder monatlich in 10 Monaten des Jahres. Nach den neuesten Daten ist das bei den Franzosen die beliebteste Option, 60 Prozent der Steuerzahler sind demnach für monatliche Zahlungen.