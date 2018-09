Wildnis Berlin: Polizei auf Waschbär-Jagd

Beliebt ist Berlin nicht nur bei Touristen, auch wilde Tiere, Wildschweine, Marder oder Füchse verschlägt es immer wieder in die Haupttadt. Dass es allerdings ein Waschbär bis in die linksautonome Hochburg Rigaer Straße schafte, sorgte bei der Berliner Polizei, zumindest beim Eingang des Notrufs am vergangenen Freitag, für Staunen.