10.000 Menschen demonstrieren gegen rechte Kundgebung in Hamburg

Aufgeteilt auf zwei Demonstrationszüge haben am Mittwochabend Polizeiangaben zufolge etwa 10.000 Menschen in Hamburg gegen eine rechte Kundgebung protestiert. Unter dem Motto „Nazis und Rassisten entgegentreten“ und „Hamburger Stimmen gegen Rechts“ versammelten sich alle Demonstranten am Ende rund um den Hamburger Jungfernstieg.