Hambacher Forst: Die Vorbereitungen für die Rodung laufen

Friedlicher Protest von Umweltaktivisten

Die Beamten waren ausgerückt, um die Waldarbeiter vor den protestierenden Umweltaktivisten zu schützen. Nach Polizeiangaben blieb alles friedlich.

Etwa 100 Umweltschützer campen seit Längerem in dem Wald, um die geplante Rodung zu verhindern. Sie fordern ein Ende des Braunkohletagebaus.

Euronews

RWE ist Eigentümer des Hambacher Forstes

RWE will die Abbaufläche im Hambacher Forst, der in der Nähe von Köln liegt, dagegen im Oktober vergrößern. Nur so könne man die Energieversorgung in Nordrhein-Westfalen garantieren, erklärte der Konzern.

Die Chancen der Aktivisten stehen schlecht: NRW-Innenminister Herbert Reul betonte, dass der Wald dem Konzert gehört. RWE habe demnach das Recht, ihn zu roden.