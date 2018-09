"Ich habe Hass in mir" - Leben im verbrannten Mati bei Athen

94 Menschen starben im Feuer-Inferno von Mati, an einem hochsommerlichen Montagabend, am 23. Juli. Katastrophenforscher der Universität Leuven in Belgien sprechen vom "tödlichsten Großfeuer" in Europa seit mehr als 100 Jahren. Besuch in einer Geisterstadt.

Kostas Botsos aus Mati:

"Ich komme jeden Tag hierher, ich bleibe im Lager der Luftwaffe, aber ich versuche, mich irgendwie zu organisieren, zu tun, was ich kann. Eine wunderschöne Gegend mit viel Grün in der Nähe von Athen ist zerstört. Ich habe Hass in mir. Gegen jeden. Weil sie uns nicht geholfen haben. Fast 100 Menschen sind grundlos verbrannt."