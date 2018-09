Kreml-Experte zu Theresa Mays Nowitschok-Verdacht: Falsche Fährte

May hatte erneut den Kreml für den Anschlag verantwortlich gemacht.

Moskau hat die Vermutung der britischen Premierministerin Theresa May zurückgewiesen, zwei Mitglieder des r ussischen Militärgeheimdienstes GRU hätten im März in England einen Anschlag mit dem Kampfstoff Nowitschok verübt.

Die Sprecherin des russischen Außenministeriums,Maria Sacharowa:

„Russland besteht darauf, alle Informationen und alle Daten zu diesen Fällen zu bekommen [Skipals 'Vergiftung und Identifizierung von Verdächtigen]. Und Russland ist immer noch - trotz der totalen Respektlosigkeit und mangelnder Bereitschaft zur Zusammenarbeit seitens der Briten - offen für die Zusammenarbeit. Wir wollen, dass London das weiß. "

Großbritannien will die 14 anderen Mitglieder des UN-Sicherheitsrats über seine neuen Erkenntnisse im Fall des mutmaßlichen Giftanschlags auf den ehemaligen russischen Spion Sergej Skripal informieren. Ihr Land habe deswegen um ein Treffen des

Gremiums gebeten, sagte die britische UN-Botschafterin Karen Pierce in New York.

Für den russischen Militärexperten und Politikberater Alexej Podberezkin, Leiter der politischen und militärischen Studien an der MGIMO Universität des russischen Außenministeriums, ist May auf der falschen Fährte:

„Gewiss spielen Geheimdienste ihre Spiele und kann vorkommen, dass sie Leute töten und es passiert manchmal, aber niemand auf der politischen Ebene könnte eine solche Entscheidung treffen, da bin ich mir absolut sicher.

Ich meine nicht, dass Russland irgendetwas tun wird. Die Einstellung unserer Geheimdienste ist, dass wir nicht reagieren, wir sagen nicht ja oder nein, wir treffen keine Entscheidungen, wir unternehmen keine Schritte. In der Realität ist viel wichtiger, dass wir jeden Tag einige Versuche erleben, die Beziehungen zwischen Großbritannien und Russland zu verschlechtern. Und normalerweise geschieht das auf britische Initiative.“