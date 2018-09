Kretschmer: "Es gab keinen Mob, keine Hetzjagden" - 10 Tweets zu Chemnitz

Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer hat bei einer Regierungserklärung im Landtag in Dresden zu Chemnitz der deutschen Kanzlerin Angela Merkel (beide CDU) widersprochen. Er sagte "Klar ist: Es gab keinen Mob, keine Hetzjagd und keine Pogrome".

Kretschmer hat aber Rechtsextremismus aufs Schärfste verurteilt.

Angela Merkel bliebt bei einer Pressekonferenz in Berlin bei ihrer Kritik an den Vorfällen in Chemnitz. "Meine Reaktion ist, dass wir dort sehr klar Bilder gesehen haben, die ganz klar Hass darstellen; Und das muss man verurteilen."

Innenminister Horst Seehofer verurteilte voreilige Äußerungen. Der CSU-Vorsitzende sagte am Mittwoch am Rande einer Klausurtagung der CSU-Landesgruppe im brandenburgischen Neuhardenberg, er sei "immer dafür, dass man sich als Politiker zu solchen Dingen erst einlässt, wenn man authentische Informationen hat"..

