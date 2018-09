Masseninfektion - Airbus A380 in New York evakuiert

Ein aus Dubai kommender Airbus A380 ist auf dem New Yorker Flughafen John F. Kennedy wegen einer Masseninfektion an Bord evakuiert worden. US-Medien zufolge klagten rund 100 Passagiere und Besatzungsmitglieder über Grippesymptome wie Husten und Fieber. Zehn Insassen seien vom Rollfeld in Krankenhäuser gebracht worden, berichtete die Fluggesellschft Emirates. Die Symptome seien nicht lebensbedrohlich. 40 Menschen ohne Beschwerden hätten sich auf den Weg zur Zollabfertigung gemacht.