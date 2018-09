Mehr Mayo, weniger Bewegung

Vor allem Frauen und ältere Menschen bewegen sich nicht genug. Das sagte Dr. Fiona Bull gegenüber Euronews. Die Zahl der Menschen in den reicheren Ländern, die im Vergleich zu dem, was sie zu sich nehmen, nicht aktiv genug sind, steigt immer weiter, zuletzt um 15 Prozent laut dem Bericht der Weltgesundheitsorganisation, an dem Bull mitgearbeitet hat und der im Fachmagazin "The Lancet Global Health" veröffentlicht wurde.

Bull erklärte: "Die Umgebung muss die Möglichkeit zur Bewegung geben, also zum Beispiele Parks, Spielplätze, Gehwege. Da müssen Städte und Kommunen ansetzen. Außerdem müssen mehr Programme her, um die, die weniger aktiv sind, besonders Frauen und ältere Erwachsene, anzuregen, wieder etwas zu finden, das ihnen mit Familie und Freunden Spaß macht."