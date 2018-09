Nowitschok-Vergiftung: Großbritannien nennt 2 verdächtige Russen

In Großbritannien hat die Staatsanwaltschaft die Namen von zwei Russen genannt, die für die Nowtischok-Vergiftung des Ex-Doppelagenten Sergei Skripal und seiner Tochter verantwortlich gemacht werden. Es soll sich um Alexander Petrov und Ruslan Boshirov handeln.

Die Metropolitan Police veröffentlichte auch die Fotos der beiden Verdächtigen.

Die beiden verdächtigen Russen Metroplitan Police handout via REUTERS

Auch ein europäischer Haftbefehl sei ausgestellt worden.

Der ehemalige russische Doppelagent Sergei Skripal und seine Tochter Julia waren im März 2018 in Salisbury auf einer Parkbank vergiftet aufgefunden worden. Sie wurden monatelang im Krankenhaus behandelt. Für die Ärzte grenzt ihre Genesung an ein Wunder.

Nach den Skripals war auch ein britisches Paar in Amesbury - in der Nähe von Salisbury - durch Nowitschok vergiftet worden. Die 44 Jahre alte Dawn Sturgess starb an den Folgen der Vergiftung, nachdem sie den Inhalt einer gefundenen Parfumflasche auf sich gesprüht hatte.