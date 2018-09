Venedig der Stars: Natalie Portman und Henckel von Donnersmarck

Auf dem Filmfestival von Venedig hat Schauspielerin Natalie Portman den Beitrag "Vox Lux" vorgestellt. Ein Musikfilm über ein Schwesternpaar, das nach einer Katastrophe Karriere macht... bis neuerliches Unglück über sie hereinbricht.

Der Streifen des Regisseurs Brady Corbet kämpft um den Goldenen Löwen - ebenso wie der Film "Werk ohne Autor" des deutsch-österreichischen Oscargewinners Florian Henckel von Donnersmarck.

Ein Film inspiriert vom Leben des bedeutenden deutschen Künstlers Gerhard Richter; dessen Anfänge an der Kunstakademie Dresden, seine Karriere im Osten, die Flucht in den Westen Anfang der 60er Jahre bis hin zur Professur an der Kunstakademie Düsseldorf.