Farage: Brexit keine Gefahr für die Wirtschaft

Er stellte sich damit gegen die Prognosen von Ökonomen, die vor den Folgen eines harten Brexits warnen.

"Es ging um politische Unabhängigkeit"

"Können wir bitte, bitte, anerkennen, dass es beim Brexit-Votum nicht um wirtschaftliche Prognosen ging", sagte Farage. "Es ging nicht um eine Person, die sagte, wir wären besser dran in der EU, und eine Person, die sagt, wir wären schlechter dran in der EU. Bei der Brexit-Abstimmung ging es um politische Unabhängigkeit. Damit unsere Gesetze nicht von diesen Institutionen gemacht werden, mit ihrem Gericht in Luxemburg dass unser eigenes oberstes Gericht überstimmt, unsere Grenzen kontrolliert und unseren Fisch fängt. Beim Brexit ging es um Unabhängigkeit. Und ehrlich gesagt können sie uns so viel Angst einjagen, wie sie wollen. Es ist ein falscher Alarm."

Rahmenvertrag spätestens im November

Die EU und Großbritannien wollen sich spätestens im November auf die Rahmenbedingungen des Brexits einigen. Dazu gehört auch eine Erklärung, die die zukünftigen Beziehungen regeln soll.

Großbritannien wird am 29. März 2019 offiziell aus der Europäischen Union austreten.