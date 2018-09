Grippeverdacht: Mekka-Pilger aus München in Philadelphia unter Quarantäne

Zwölf Passagiere von zwei American Airlines Flügen aus München und Paris sind nach der Landung in Philadelphia mit Grippesymptomen in ein Krankenhaus eingeliefert worden.

Alle Insassen der beiden Maschinen wurden vom US-Seuchenschutz CDC untersucht, bevor sie ihre Reise fortsetzen konnten.

Bei den Erkrankten handelt es sich um Reisende die aus Mekka vom Hadsch zurückkehrten. Sie kamen mit Flug AA755 aus Paris. Die Erkrankten wiesen nach Angaben des US-Zolls ähnliche Symptome auf, wie eine Gruppe von 19 Personen, die ebenfalls aus Mekka kamen und am Mittwochmorgen (Ortszeit) in New York unter Quarantäne gestellt worden waren.

Die acht Personen, die mit Flug AA717 aus München kamen und mit Grippesymptomen unter Quarantäne gestellt wurden, hatten sich zuvor ebenfalls in Mekka aufgehalten.