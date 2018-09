In Boliviens Hauptstadt La Paz haben Tausende Koka-Bauern gegen die Regierung von Evo Morales demonstriert. Sie werfen ihr vor, mit der Politik gegen den Anbau der Koka-Pflanze im Kampf gegen den Drogenhandel ihren Lebensunterhalt zu zerstören. Bolivien erhält Millionen Euro an Entwicklungshilfe u.a. von der EU speziell für Initiativen zur Reduzierung und Konversion des Koka-Anbaus in den Anbau von Nahrungsmitteln.