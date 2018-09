Nowitschok: Frankreich, Deutschland, Kanada und USA stehen hinter britischer Version

Frankreich, Deutschland, Kanada und die USA stehen hinter der britischen Darstellung des Falles Nowitschok: In einer gemeinsamen Erklärung Frankreichs, Deutschlands, der USA, Kanadas und

Großbritanniens hieß es, man habe «volles Vertrauen» in

die entsprechenden britischen Ermittlungsergebnisse, die auch

beinhalteten, dass «diese Operation mit allergrößter

Wahrscheinlichkeit auf hoher Regierungsebene gebilligt wurde».

Premierministerin Theresa May hatte heftige Vorwürfe gegen die russische Regierung geäußert, die die britische UN-Vertreterin Karen Pierce, im UN-Sicherheitsrat vortrug.

Zwei russische Agenten sollen den Giftanschlag auf den ehemaligen russischen Spion Sergej Skripal und seine Tochter verübt haben.

Zuvor hatten Polizei und Staatsanwaltschaft Fahndungsfotos und Namen

von zwei russischen Verdächtigen veröffentlicht. Gesucht werden nun

per internationalem Haftbefehl Alexander Petrow und Ruslan Boschirow.

Die britische Polizei geht davon aus, dass es sich dabei nicht

um die echten Namen der beiden Männer handelt. May zufolge sollen sie Mitglieder des russischen Militärgeheimdienstes GRU sein, für den auch Skripal einst tätig war.

Beiden wird dreifacher versuchter Mord, gefährliche Körperverletzung

und der Besitz des chemischen Kampfstoffs Nowitschok vorgeworfen, so

die Generalstaatsanwaltschaft.

Die Erklärung könnte die Beziehungen zwischen Russland und dem Westen

weiter belasten. Eine ähnliche Erklärung zu vorläufigen britischen

Ermittlungsergebnissen hatte im März zur Ausweisung von russischen

Diplomaten aus zahlreichen westlichen Ländern geführt. Russland hatte

mit der Ausweisung etwa genauso vieler Botschaftsangehöriger dieser

Länder reagiert.