Zarzuela beim Operalia-Wettbewerb: Neuland für manche Sänger

Jedes Jahr widmet sich Operalia auch der Kunst der Zarzuela und erhält damit ein spanisches Erbe am Leben, das Plácido Domingo ganz besonders am Herzen liegt. Er selbst begann seine Laufbahn in der Musikgruppe seiner Eltern, die im 20. Jahrhundert weltberühmte Zarzuela-Künstler waren: "Zarzuela war natürlich die Musik, für die meine Eltern lebten. Deswegen wollte ich von Anfang an beim Wettbewerb einen Preis für Zarzuela-Sänger ausloben. Und immer mehr Kandidaten singen Zarzuela."

Die Zarzuela wird oft mit der Operette verglichen. Sie vereint Gesang, Tanz und Schauspiel. Dieses Jahr gewannen die Mezzosopranistin Emily d'Angelo sowie die Tenöre Pavel Petrov und Luís Gomes die Auszeichnung.