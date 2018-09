"Ein echter Kerl“ – Trauer um Hollywood-Urgestein Burt Reynolds

.

Der US-Schauspieler und Komiker Adam Sandler: "Burt Reynolds. Wahre Legende. Unser Held. Lustig wie Hölle und ein echter Kerl. So viele großartige Filme. So viele tolle Geschichten. So ein großartiger Papa. Wird von allen vermisst werden. Tiefstes Beileid an seine Familie."

Der neuseeländische Filmschauspieler, Filmregisseur, Filmproduzent und Musiker mit Wohnsitz in Australien Russell Crowe: "R. I. P (ruhe in Frieden) Burt Reynolds. Er war ein Freund von mir. R.I.P Judge, R.I.P Alter Bär, R.I.P Innocence, R.I.P Jugend. Erinnert euch an alle Mitglieder der Mystery, Alaska (Alaska (Mystery – New York: Ein Spiel um die Ehre)-Crew, was für eine schöne Gemeinschaft das war, ich hoffe ihr seid alle glücklich und habt zu tun."

Der spanische Schauspieler Antonio Banderas: "Eine großartige Hollywood-Ikone hat uns verlassen. Danke für die vielen Stunden der Unterhaltung. RIP Burt Reynolds."

Und Arnold Schwarzenegger: "Burt Reynolds war einer meiner Helden. Er war ein Wegbereiter. Er hat den Weg vom Sportler zum höchstbezahlten Schauspieler aufgezeigt und mich immer inspiriert. Er hatte auch Humor - schau dir die Tonight Show Clips an. Meine Gedanken sind bei seiner Familie."