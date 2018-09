Zärtlich kümmert sich Bärin Milli um ihren Nachwuchs. Es ist der erste Malaienbär, der im Vereinigten Königreich geboren wurde, und zwar Zoo von Chester, in der Nähe der Großstadt Liverpool. Milli und der Vater des Bärenkindes Toni wurden von der Organisation "Free the Bears" in Kambodscha vor Wilderern gerettet und nach England gebracht. Die Malaienbären stehen auf der Roten Liste gefährdeter Arten.