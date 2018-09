Proteste in Basra - Sondersitzung des Parlaments

Seit Tagen gibt es in Iraks zweitgrößter Stadt Basra Proteste und gewaltsame Ausschreitungen. Am Donnerstag setzten Demonstranten den Sitz der Stadtverwaltung in Brand und blockierten Straßen. Seit Beginn der Proteste sind zehn Demonstranten ums Leben gekommen, Dutzende wurden verletzt. Einwohner beklagen, die Infrastruktur der 2-Millionen-Stadt breche zusammen, weil ihre Region seit Jahrzehnten vernachlässigt werde - obwohl in der Region der Großteil des irakischen Öls gefördert wird.