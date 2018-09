Schicksalstreffen zu Idlib

Es ist ein Treffen, an dem die Hoffnungen von drei Millionen Menschen hängen. In Teheran verhandeln der iranische Präsident Hassan Ruhani, der russische Präsident Waldimir Putin und der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan über einen möglichen Militärschlag in der Provinz Idlib - der letzten Rebellenhochburg in Syrien. Den will die Türkei - im Gegensatz zu den beiden Verbündeten Syriens Russland und dem Iran - verhindern, Ankara rechnet mit einer Massenflucht.