State of the Union: Chemnitz, Bürgenähe und Blockbuster Donald Tusk

In dieser Ausgabe von State of the Union befasst sich Moderator Stefan Grobe mit folgenden Themen: Nach den Chaoten das “gute” Chemnitz – Demonstrationen für Frieden und Verständigung; Das Rennen um die Juncker-Nachfolge ist eröffnet – Mandred Weber gibt seine Kandidatur bekannt; Martin Selmayrs Berufung zum höchsten Beamten in der EU-Kommission – EU-Bürgerbeauftragte übt scharfe Kritik; Europas Politiker und ihr Problem mit der Bürgernähe – Abgucken bei Putin?; Blockbuster Donald Tusk; und: Flughafensicherheit als Krankheitserreger.