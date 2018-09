Franzosen fordern mehr Umwelt- und Klimaschutz

Tausende Menschen haben bei Demonstrationen in mehreren französischen Städten stärkere Bemühungen im Klima- und Umweltschutz gefordert. Nach Angaben der Veranstalter nahmen 115.000 Personen an den Märschen teil, allein in Paris seien es über 50.000 gewesen. Die Polizei in der französischen Hauptstadt gab die Teilnehmerzahl hingegen mit 18.500 an.