New York: Neue Brücke eingeweiht

Andrew Cuomo, Gouverneur des US-Bundesstaates New York, und die ehemalige Außenministerin Hillary Clinton haben in der Ortschaft Nyack den zweiten Abschnitt einer neuen Brücke eingeweiht. Das Bauwerk über den Hudson-Fluss ist nach Mario M. Cuomo benannt, dem Vater des amtierenden Gouverneurs. Der zu Jahresbeginn 2015 verstorbene Cuomo der Ältere war von 1983 bis 1994 ebenfalls Gouverneur des Bundesstaates New York.