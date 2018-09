US-Rapper Mac Miller ist in seinem Haus in Kalifornien tot aufgefunden sein. Der 26-Jährige sei auf tragische Weise gestorben, hieß es in einer Mitteilung seiner Familie. Die Todesursache wurde nicht genannt. In seinen Liedern thematisierte Mac Miller immer wieder auch seine Drogensucht, im vergangenen Mai hatte er angetrunken und unter Rauschgifteinfluss einen Autounfall verursacht.