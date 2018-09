FARC Anführer erschossen

In Kolumbien ist der Anführer einer Gruppe von 120 ehemaligen FARC Kämpfern gemeinsam mit seiner Schwester bei einer Schießerei mit Sicherheitskräften getötet worden. Victor David Segura starb in der südwestlichen Provinz Narino, einem Zentrum des Kokainanbaus und Handels, in dem es immer wieder zu Kämpfen an den Schmuggelrouten kommt.