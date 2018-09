Ocean Cleanup gestartet: Mit System 001 gegen Plastikmüll

In der Bucht von San Francisco ist der Startschuss zu einem geschichtsträchtigen Projekt im Kampf gegen Plastikmüll gefallen. Die Stiftung The Ocean Cleanup installierte einen 600 Meter langen schwarzem Schwimmkörper, an dem ein drei Meter tiefes Unterwassernetz befestigt ist. Die Konstruktion wird von einem Schleppschiff aufs offene Meer gezogen, um Plastikabfall einzufangen. Gründer und Chef von "The Ocean Cleanup" ist der 24-jährige Luft- und Raumfahrtstudent Boyan Slat aus den Niederlanden:

"Unser wichtigstes Ziel ist, zu zeigen dass es funktioniert. In ein paar Monaten wird hoffentlich das Plastik zurück in den Hafen transportiert. Dann hätten wir eine erprobte Technologie und könnten das Projekt auf vielleicht 60 dieser Systeme aufstocken. Mit dieser Anzahl hoffen wir, alle fünf Jahre den Pazifischen Müllwirbel halbieren zu können."