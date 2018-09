Knapper Ausgang der Wahl - Schwedendemokraten auf Platz 2 oder 3

Die schwedische Wahlbehörde hat bei 84 Prozent ausgezählten Stimmen die Sozialdemokraten von Regierungschef Stefan Löfven mit 28,2 Prozent deutlich auf Platz 1. Die rechtspopulistischen Schwedendemokraten legen deutlich zu, kommen aber laut Wahlbehörde auf Platz 3 mit 17,8 Prozent hinter den Konservativen von Moderaterna mit 19,2 Prozent.

Die Zentrumspartei von Annie Lööf erreicht 8,8 Prozent.

Die Linken kommen auf 8,1 Prozent.

Die Christdemokraten auf 6,4 Prozent. Die Liberalen von Jan Björklund auf 5,4 Prozent.

Verluste verzeichnen die Grünen, sie erreichen nur noch 4,4 Prozent.

Laut der ersten Hochrechnung im öffentlich-rechtlichen SVT kommen die Konservativen, Liberalen und Christdemokraten zusammen auf 39,6 Prozent, die Regierungskoalition aus Sozialdemokraten und Grünen auf 39,4 Prozent.

Die rechtspopulistischen Schwedendemokraten kommen laut der Hochrechnung von SVT auf 19,2 Prozent. Die Partei von Jimmie Akesson wird damit zur zweitstärksten politischen Kraft.

Die Grünen liegen in der Umfrage bei 4,2 Prozent. In Schweden gibt es eine 4-Prozent-Hürde für den Einzug ins Parlament.

Die Wahl in Schweden an diesem Sonntag gilt als Schicksalswahl für das Land. Es geht auch um politische Werte wie Toleranz und Solidarität besonders bezogen auf das Thema der Flüchtlinge.

Der ersten Hochrechnung von TV4 zufolge kommt die rot-grüne Koalition auf 41 Prozent, die konservative Allianz liegt knapp dahinter und 16,2% haben für die Rechtspopulisten von den Schwedendemokraten gestimmt.

In den Umfagen wurden Verluste für die regierenden Sozialdemokraten von Ministerpräsident Stefan Löfven prognostiziert. Derzeit ist in Schweden eine Koalition aus Sozialdemokraten und Grünen an der Macht.

Löfvens Herausforderer ist der konservative Ulf Kristersson von der konservativen Partei Moderaterna. Er plant eine Koalition mit Liberalen und dem Zentrum.

Bei der Parlamentswahl 2014 kam die SD (für Schwedendemokraten) auf 12,9 Prozent der Stimmen (und hatte damit ihr Ergebnis von 2010 mehr als verdoppelt).