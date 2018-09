Nach der Wahl: Schwierige Regierungsbildung in Schweden

Obwohl die rechtspopulistischen Schwedendemokraten mit 17 Prozent der Stimmen hinter einigen Umfragen zurückblieben, kommt ihnen eine zentrale Rolle in den kommenden Wochen zu,

"Natürlich bin ich enttäuscht, dass eine Partei mit Wurzeln im Nazismus in der heutigen Zeit so viel Zuspruch bekommt. Diese Partei hat Leute hervorgebracht, die Journalisten den Tod wünschen und Meinungsführer, wie Adolf Hitler feiern", so Löfven am Wahlabend.

Schwedendemokraten wollen über Zukunft des Landes mitbestimmen

Die Schwedendemokraten erklärten sich zum Gewinner der Wahl, sie gewannen knapp 5 Prozent hinzu. Die traditionellen Parteien haben eine Zusammenarbeit mit den Rechten ausgeschlossen haben, dennoch bot Parteichef Jimmie Akesson den Konservativen am Wahlabend Gespräche an.

"Dies ist der Beweis, dass unsere Partei sich am besten entwickelt hat", sagte Akesson. "Es ist klar, dass die Strategie der anderen Parteien darin besteht, uns von jeglichem Einfluss auszuschließen. Ich lade Ulf Kristersson zu einem Gespräch ein, um darüber zu sprechen wie dieses Land in Zukunft regiert werden soll."

Keine Mehrheiten in Sicht

Weder das rot-grüne Regierungslager noch die liberal-konservative Opposition können alleine regieren, beide haben rund 40 Prozent der Stimmen geholt. Als möglich gilt deshalb eine Minderheitsregierung.

Auch ohne direkte Regierungsbeteiligung könnten die Rechtspopulisten also Einfluss auf den Kurs der künftigen Regierung nehmen - als Unterstützer einer Minderheitsregierung. Unter einer solchen Konstellation wird zur Zeit auch im benachbarten Dänemark regiert. Ob es dazu kommt und eine der anderen Parteien sich doch auf einen Zusammenarbeit einlässt, ist fraglich.

Welche Partei den Auftrag zur Regierungsbildung bekommt, entscheiden Reichstag und Reichstagspräsident erst am 24. September.

Die aktuellen Meldungen zur Wahl in unserem Live-Blog: