Nach Luftangriffen auf Idlib: Zehntausende fliehen

Die syrische Luftwaffe hat zusammen mit russischen Kampfjets heftige Angriffe auf Idlib geflogen. Syrien und sein Verbündeter Russland wollen in Idlib nach eigenen Angaben "Terroristen" bekämpfen. Idlib ist der letzte große Rückzugsort für Rebellen in Syrien. Die Regierung in Damaskus droht, die Provinz einzunehmen, nachdem diplomatische Versuche gescheitert waren.