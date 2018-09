Sexuelle Übergriffe? CBS-Chef tritt zurück

Anschuldigungen gegen den 68-jährigen Moonves waren erstmals im Juli aufgekommen, damals berichteten sechs Frauen von unerwünschten Küssen oder Grapschen. Erst am Sonntag erhoben weitere sechs Frauen in einem zweiten Artikel des Journalisten Ronan Farrow im Magazin "New Yorker" noch schwererer Vorwürfe gegen Moonves, es geht um Exhibitionismus, sexuelle Nötigung und erzwungenen Oralsex. Laut Farrow weist Moonves die Anschuldigungen zurück.

Der Sender CBS erklärte daraufhin Moonves verrlasse das Unternehmen "mit sofortiger Wirkung". CBS und Moonves selbst wollen 20 Millionen Dollar an Organisationen spenden, die die #MeToo-Bewegung im Kampf gegen Sexismus unterstützen.

Moonves war seit 1995 bei CBS, er gilt in der Branche als extrem einflussreich.