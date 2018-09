Nach Treffen in Bar: Mann kontaktiert 250 Nicoles

Auf der Suche nach einer Nicole, die ihm am Vorabend in einer Bar eine falsche Nummer gegeben hatte, hat ein Mann in Kanada alle fast 250 Frauen mit ähnlichen Namen an der Universität von Calgary angeschrieben. Die E-Mail-Adressen habe er aus dem Online-Adressbuch der Universität entnommen, sagte Carlos Zetina dem kanadischen Rundfunksender CBC.