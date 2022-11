Am frühen Nachmittag heulen in Kiew die Sirenen. Und es gibt Berichte über neue Angriffe Russlands gegen die ukrainische Hauptstadt. Wie Bürgermeister Vitali Klitschko bekannt gab, sei Infrastruktur der Hauptstadt getroffen worden. Klitschko forderte die Bewohnerinnen und Bewohner dazu auf, in den Schutzräumen zu bleiben. AFP-Journalisten vor Ort meldeten zuvor eine Serie von Explosionen, die zu hören waren.

In Norden von Kiew gab es dann keinen Strom mehr.

Russland attackiert weiter die Infrastruktur der Ukraine: kein Strom mehr in Lwiw

Zudem meldet der Bürgermeister der Stadt Lwiw (einst Lemberg) im Westen der Ukraine, dass es nach russischen Angriffen gegen die Infrastruktur "in der ganzen Stadt" keinen Strom mehr gebe. Das meldet die Nachrichtenagentur AFP.

Auch aus Moldau wird berichtet, dass in Teilen des Landes die Versorgung mit Elektrizität zum Erliegen gekommen sei - nach den russischen Angriffen auf das Nachbarland Ukraine.

Zuletzt hatte es offenbar ukainische Angriffe gegen die von Russland seit 2014 annektierte ukrainische Halbinsel Krim gegeben.