Das russische Parlament hat die bereits strengen Beschränkungen für die LGBTQ-Gemeinschaft verschärft. In einem einstimmigen Votum erweiterte die Staatsduma das Verbot der Werbung für Minderjährige – für das, was sie als „Schwulenpropaganda“ bezeichnet. Mit dem bestehenden Gesetz sollte das gefördert werden, was der Kreml als „traditionelle russische Werte“ bezeichnet, so Wjatscheslaw Wolodin, Sprecher der russischen Staatsduma: „Dies ist die beste Antwort an Außenminister Blinken. Zwingen Sie uns keine fremden Werte auf! Sie haben Ihre zerstört, und wir werden sehen, wie das alles endet. Auf jeden Fall ist es Sodom, das ist das einzige Wort dafür, und die USA sind das Zentrum dieses Sodoms in der Welt geworden. Lasst die Amerikaner dort leben, aber lasst uns in Ruhe.“

Das Gesetz ist die neueste Maßnahme im jahrelangen harten Vorgehen gegen eine zunehmend marginalisierte Gruppe. Aktivisten sagen, es sei ein weiterer Schlag für eine bedrängte Minderheit, sagt Arseny Pastukhov, Direktor des russischen LGBT Resource Center: „Wenn wir nicht über uns selbst und unsere Arbeit sprechen können, können wir auch nicht darüber sprechen, welche Art von Hilfe wir anbieten, und dementsprechend können die Menschen nichts darüber erfahren. Selbst wenn also LGBT-Menschen in Russland und in unserer Region, in Jekaterinburg und in der Region Swerdlowsk, Hilfe angeboten wird, werden die Menschen erstens nichts davon erfahren können. Zweitens denken einige vielleicht nicht einmal daran, dass eine solche Unterstützung nach der Verabschiedung dieser Gesetze noch möglich ist.“

Westliche Länder beklagen seit langem die Unterdrückung der LGBT+-Gemeinschaft in Russland. Aus Solidarität haben die Botschaften Großbritanniens und der USA in Moskau Regenbogenflaggen neben ihren eigenen gehisst.