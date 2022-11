Blutiger Freitag in Cherson, Bewohnerinnen und Bewohner meinen, dass sich der Zorn der abgezogenen Russen jetzt gegen sie richtet. Nach Angaben der ukrainischen Behörden sind am Freitag beim Beschuss von Wohngebieten mindestens 15 Menschen getötet und 35 verletzt worden - darunter mindestens ein Kind.

Anelise Borges berichtet für Euronews aus der Ukraine: "Hier in Cherson ist ein Wohnhaus beschossen worden. Die Anwohner haben uns berichtet, dass sie diese Art von wahllosem Beschuss nicht erlebt haben, als die ukrainischen Truppen versuchten, Cherson zurückzuerobern. Sie sagen, die Angriffe zuvor trafen vor allem militärische Ziele.

Im Moment passiert das überall in der Stadt. Wir haben gehört, dass einige Arbeiter hier versuchen, die Kabel zu reparieren, obwohl es in Cherson im Moment keinen Strom gibt, kein fließendes Wasser, keine Heizung. Hier ist der Krater hier und so ziemlich alle Fenster auf der anderen Seite dieses Wohngebäudes sind zerborsten."

"Die Menschen haben in den Tagen der Besatzung versucht, hier in Cherson zu bleiben, aber viele sagen, dass es für sie psychologisch sehr schwierig war. Doch jetzt werden die Dinge noch schwieriger, weil die Gefahr viel realer ist, während wir hier filmen, hören wir in Cherson immer wieder Explosionen. Die Stadt steht am Rande des Abgrunds, und viele Bewohnerinnen und Bewohner sagen, sie wüssten nicht, wohin, aber sie müssten vielleicht gehen."