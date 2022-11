Einige in der Ukraine machen sich Sorgen, dass Belarus auf der Seite Russlands in den Krieg eingreifen und eine Nordfront eröffnen könnte, der umstrittene Präsident Alexander Lukaschenko scheint eher zögerlich , seine Truppen in die Ukraine zu schicken

Im Gespräch sind Vitalie Cojocari von Euronews Rumänien und die belarussische Dissidentin Svitlana Tikhounovskaya.

Tikhanouvskaya:..." weil er seinen eigenen Soldaten nicht traut, die größtenteils pro-ukrainisch sind."

Und weiter "86 Prozent der Belarussen sind gegen die Teilnahme der belarussischen Truppen an diesem Krieg. Ich bezweifle daher, dass unsere Armee gezwungen werden kann, sich der russischen Armee anzuschließen. Unsere Soldaten würden einfach überlaufen. Sie würden die Seite wechseln und sich verstecken."

Q. Vitalie Cojocari, Euronews Rumänien

"Haben Sie Partisanen in Belarus?"

Tikhanouvskaya:"Ja, wir haben Partisanen, wir müssen Partisanen haben. Sie haben die Eisenbahnlinien unterbrochen, um den Transport von russischer Ausrüstung zu verlangsamen, die durch unser Land von Russland in die Ukraine ging."

Q. Vitalie Cojocari, Euronews Rumänien: "Der 64-jährige belarussische Außenminister Wladimir Makei ist vor wenigen Tagen an einem Herzinfarkt verstorben. Laut Tichanovskaya war er eine eher zwielichtige Figur der Lukaschenko-Nomenklatur".

Tikhanouvskaya: "Ich muss sagen, dass er eine ziemlich umstrittene Person war. Denn im Jahr 2020 glaubten viele Menschen, dass er auf der Seite des Volkes stehen würde. Dass er sich auf die Seite der demokratischen Entwicklung unseres Landes stellen würde.Wir kennen also nicht die Umstände seines Todes. Aber ob er nur einen Herzinfarkt erlitten hat, wer weiß..."

Eine wachsende Opposition im eigenen Land, der Krieg in der Ukraine, der Tod von Makei, seine umstrittene Beziehung zu Putin machen Lukaschenko zu einer isolierten politischen Figur.