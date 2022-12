Blutige Post für ukrainische Diplomaten

Nach einer Briefbombe in Spanien haben andere diplomatische Vertretungen der Ukraine Angaben aus Kiew zufolge Päckchen mit blutigem Inhalt bekommen.

In den Botschaften in Ungarn, den Niederlanden, Polen, Kroatien, Italien und drei Konsulaten in Italien, Polen und Tschechien seien Päckchen mit Tieraugen eingegangen, teilte das ukrainische Außenministerium mit.

Der ukrainische Außenminister Dmytro Kuleba versicherte, dass die ukrainischen Diplomaten davon unbeeindruckt weiter arbeiteten.

An allen ukrainischen Auslandsvertretungen wurden die Sicherheitsvorkehrungen erhöht.

Zum Absender gab es zunächst keine Angaben und niemand bekannte sich zu den Taten.

Der Botschafter der Ukraine im Vatikan, Andrii Yurasch, sagte, der Eingang zu seiner Residenz in Rom sei am Donnerstagnachmittag mit etwas beschmiert worden, von dem er glaube, dass es Tierkot sei.