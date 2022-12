Kroaten holen sich schon den Euro-Starter-Kit

Ab dem ersten Januar 2023 wird Kroatien dem Schengenraum angehören. Das Land führt gleichzeitig den Euro als Zahlungsmittel ein. Viele Kroaten wollen nicht bis zum Jahreswechsel warten und so haben sie sich schon in den Büros der staatlichen Finanzagentur ihren Euro-Starter-Kit gekauft. Dieser enthält 33 Münzen und kostet 100 Kuna, 13,28 Euro. Der Starter-Kit für Firmen enthält gar 525 Münzen in einem Wert von 145,50 Euro, 1097 Kuna.

Ab dem 15. Dezember werden auch Bankautomaten Euroscheine ausgeben.

Die Prägung kroatischer Euro-Münzen begann im Juli in einer Münzstätte in der Stadt Sveta Nedelja bei Zagreb, und bis Ende dieses Jahres sollen rund 420 Millionen kroatische Euro-Münzen geprägt werden.