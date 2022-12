Advent, Advent... einige der schönsten Fotos und Videos vom Schnee

Für Hessen hatte der Wetterdienst erst für den kommenden Mittwoch leichten Schneefall angekündigt, aber an diesem 3. Advent gab es in den südlichen Landesteilen den ersten Schnee in diesem Winter. Auf den Straßen blieb der Schnee vielerorts nicht lange liegen - und am frühen Sonntagmorgen ist das Verkehrschaos eher begrenzt.

In Berlin ist es seit Tagen sehr kalt - auch an diesem Adventssonntag blieb die Temperatur tagsüber unter Null Grad. Aber Schnee liegt in der deutschen Hauptstadt derzeit nicht.

Sonntagmorgen in Südhessen Euronews

Bei eisigen Temperaturen sind im britischen Warwick Gärten und Parks mit einer weißen Schneedecke verhüllt.

Schnee in einem Park im englischen Warwick Jacob King/AP

Trotz der malerischen Bilder haben die britischen Gesundheitsbehörden wegen der eisigen Temperaturen für dieses Wochenende eine "Level 3" Warnung herausgegeben.

Schnee in Consett in der englischen Region Durham Owen Humphreys/AP

Auch in der irischen Hauptstadt Dublin hatte es in den vergangenen Tagen geschneit - und die winterlichen Temperaturen sollten andauern.

Schnee in einem Park in Dublin in Irland Brian Lawless/PA

In den sozialen Netzwerken teilen viele Userinnen und User - vorwiegend aus Süddeutschland und aus der Schweiz - dieser Tage beeindruckende Fotos und Videos vom Schnee.

Twitter-Userin Gartenglück ist ziemlich begeistert vom leise rieselnden Schnee - und hat ein romantisch anmutendes Video aufgenommen.

In der Schweiz freuen sich die Kühe über die Schneeflocken und gehen extra raus... wie Christian Tüscher auf Twitter berichtet - und zeigt.

In Schottland bei Selkirk südlich von Edinburgh wälzt sich Rennpferd Rockley Point am Sonntagmorgen voller Freude im Schnee - wie Katie Scott im Video festgehalten hat.