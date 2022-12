Drei Jungen sind im englischen Solihull ertrunken. Die drei Kinder im Alter von acht, zehn, und elf Jahren waren beim Spielen mit mehreren Kindern auf einem gefrorenen See durch die dünne Eisdecke gebrochen.

Die Kinder im Alter von acht, zehn und elf Jahren seien von Rettungskräften in der Stadt Solihull nahe Birmingham geborgen und in Krankenhäuser gebracht worden, teilte die Polizei am Montag mit. Allerdings konnten sie dort nicht mehr gerettet werden.

Ein weiterer Junge befindet sich noch in kritischem Zustand. Zuvor hieß es, dass weitere Kinder in den See gestürzt sein könnten. Die Polizei hat dies dennoch nicht bestätigt.

„Diese Berichte passen nicht zu der Beschreibung der Kinder, die gestern aus dem See gerettet wurden,“ sagte Richard Harris von der Polizei West Midlands. „Wir müssen uns jedoch zu 100 % sicher sein, dass sich diesmal keine weiteren Personen im Wasser befinden. Es ist wichtig zu betonen, dass wir keinen Kontakt zu irgendjemandem hatten, der darauf hindeutet, dass noch jemand vermisst wird, aber bis wir 100-prozentig sicher sind, werden wir die Suche im Laufe des Tages fortsetzen“, so Harris.

Die Identitäten der drei verstorbenen Jungen wurden von der Polizei nicht bekanntgegeben. Premierminister Rishi Sunak informierte sich über den Vorfall. Seine Gedanken seien bei den Angehörigen, sagte Sunak. Seit Sonntag erleben weite Teile Großbritanniens einen heftigen Wintereinbruch.