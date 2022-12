Massive Streikwelle in Großbritannien - zahlreiche Reisende saßen fest

In Großbritannien steht vielerorts der Verkehr still. Die Gewerkschaft für Transport, Schienen- und Schiffsverkehr hat zu mehrtägigen Streiks in dieser Woche aufgerufen. Die Streikenden fordern mehr Gehalt und bessere Arbeitsbedingungen. Eine Verhandlungsrunde zwischen Network Rail und der Gewerkschaft war zuvor gescheitert. Reisende wurden im Internet über die Lage auf dem Laufenden gehalten.

Aber auch andere Branchen drohen mit Streik. So will zu Weihnachten die Grenzpolizei eine Auszeit einlegen. Um Chaos an Flughäfen zu vermeiden, plant die Regierung den Einsatz der Armee, die Gepäck und Reisepässe kontrollieren sollen.

Im Gesundheitswesen verlangen Krankenpfleger 19 Prozent mehr Gehalt, was die Regierung ablehnt. Auch streikende Sanitäter sollen durch Soldaten ersetzt werden.

Seit über einem Jahrzehnt hat es in Großbritannien nicht mehr so viele Streiktage gegeben wie in diesem Jahr.

Für zusätzlichen Unmut sorgt die wachsende Inflation, die im vergangenen Monat auf über 11 Prozent stieg. Die Aussichten sind trübe, in der Vorweihnachtszeit zeichnet sich eine wohl lang anhaltende Rezession ab.