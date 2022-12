Im Stadtzentrum der ukrainischen Hauptstadt Kiew kam es infolge eines russischen Drohnen-Angriffs zu Explosionen. Fünf Gebäude wurden beschädigt, darunter zwei Verwaltungsgebäude. Es wurden keine Verletzten gemeldet.

Die Verwundbarkeit Kiews wurde verdeutlicht

In der Stadt blieb es während der Angriffe, die in den frühen Morgenstunden stattfanden, verhältnismäßig ruhig, auch der Schaden ist vergleichsweise gering. Dennoch verdeutlicht der Angriff die Verwundbarkeit der größten ukrainischen Stadt, die in letzter Zeit überwiegend unbeschadet blieb.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj gab an, dass es sich bei den Drohnen, die Kiew am Mittwochmorgen angriffen, um Shahed-Drohnen, also iranische Kamikaze-Drohnen, handele. Alle 13 seien vom ukrainischen Luftabwehr-System abgeschossen worden.

Der ukrainischen Bevölkerung steht ein kalter Winter bevor

Seit Wochen greift Russland mit Raketen und Drohnen gezielt die ukrainische Energieversorgung an, die Bevölkerung bereitet sich auf einen kalten und dunklen Winter vor.

Und doch beweisen viele Ukrainer:innen nach diesem Angriff erneut ihr Durchhaltevermögen: Bereits kurz nach den Explosionen räumten Säuberungstrupps die Trümmer weg und bedeckten die zerstörten Fenster mit Plastikplanen, um die Kälte, die in der schneebedeckten Hauptstadt herrscht, aus den Gebäuden zu halten.