Wladimir Putins Entscheidung, eine wichtige jährliche Rede vor dem russischen Parlament auf das nächste Jahr zu verschieben, deutet darauf hin, dass er "weiterhin unsicher ist, wie er den russischen Informationsraum gestalten kann", während sein Krieg in der Ukraine weiter bröckelt, so ein US-amerikanischer Think Tank.

Das in Washington ansässige Institute for the Study of War (ISW) stellt fest, dass "die Kritik an seinem Vorgehen bei der Invasion in der Ukraine zunimmt".

In einem am Mittwochabend veröffentlichten Bericht schreibt das Institut, dass Putins Streben nach einem Sieg in der Ukraine, durch militärische Misserfolge Russlands zunichte gemacht wurden. Nach dem Rückzug aus der Region Kiew und der Nordukraine sei es nicht gelungen, die als annektiert erklärten Gebiete zu kontrollieren.

Es ist das erste Mal seit 11 Jahren, dass Putin die jährliche Ansprache zum Jahresende nicht halten wird.

Im Jahr 2014 "ergriff Putin die Gelegenheit", seine "Krim-Rede" zur Feier der illegalen Annexion des ukrainischen Territoriums zu halten. Jetzt könnte es sein, dass er die Rede so lange verschiebt, bis er ähnliche Nachrichten zu überbringen hat, heißt es in dem Bericht.

"Grandiose Siegesrede" im Jahr 2023?

"Möglicherweise wartet Putin noch und hofft auf eine grandiose Siegesrede im Jahr 2023 oder verschiebt den Zeitpunkt, an dem er zugeben muss, dass Russland seine häufig wiederholten maximalistischen Ziele in der Ukraine nicht erreichen kann", so das ISW.

"Putin traut sich möglicherweise nicht zu, die Kosten seines Krieges für die russische Innen- und Weltpolitik zu rechtfertigen, wenn er sich an die russische Öffentlichkeit und die Eliten wendet."

Die Ansprache des russischen Präsidenten an die Föderalversammlung ist eine jährliche Rede vor den beiden Kammern des russischen Parlaments, die erstmals 1994 eingeführt wurde. Sie kann mit der jährlichen "State of the Union"-Rede des US-Präsidenten verglichen werden.

In den letzten Tagen hat die staatliche Nachrichtenagentur TASS berichtet, dass Putins Rede in diesem Jahr nicht stattfinden wird, sondern wahrscheinlich erst im Jahr 2023.

In Anspielung auf die Spekulationen in Russland über das Datum der Rede des Präsidenten erinnerte das ISW, dass Kreml-Sprecher Dmitri Peskow "die Russen aufforderte, das 'Wahrsagen mit Kaffeesatz' über den Zeitpunkt der nächsten Rede zu beenden".