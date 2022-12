Rekordschnee in Japan: 2,5 Meter in Yamagata

Schnee in Rekordhöhe hat Präfekturen nördlich der Hauptstadt Tokio getroffen. Kalte Luft brachte seit Sonntag starke Schneefälle. Am höchsten war die Schneedecke in der Präfektur Yamagata. Hier lag der Schnee 2 einhalb Meter hoch. Es schneite drei Mal so viel wie gewöhnlich im Winter.

Meteorologen warnen vor Lawinen. Es sieht auch nicht so aus, als ob sich die Lage bald bessern würde. Für Donnerstag sind schon die nächsten Schneefälle angesagt.