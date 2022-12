In der Innenstadt von Paris sind an diesem Freitag drei Personen getötet und drei weitere durch Schüsse verletzt worden. Kurz nach der Tat war noch von zwei Toten die Rede. Wenig später erlag eine der zunächst vier verwundeten Personen ihren Verletzungen. Die Pariser Bürgermeisterin Anne Hidalgo gab an, es habe sich um die Tat eines Rechtsextremisten gehandelt. Die Schüsse fielen in einem kurdischen Kulturzentrum und in Geschäften. Auch ein festgenommenr Mann sei verletzt worden.

Polizei meldet Festnahme

Die Schießerei ereignete sich im 10. Arrondissement in der rue d'Enghien. Eine Person wurde nach Angaben der Polizei festgenommen. Diese gab an, es handele sich um einen 69-jährigen Franzosen.

Der Verdächtige war laut Staatsanwaltschaft erst vor kurzem unter Justizaufsicht aus der Haft entlassen worden. Im vergangenen Jahr habe er ein Zeltlager von Migranten angegriffen - mit einem Säbel, wie die Zeitung "Le Parisien" berichtete. Er habe dort mehrere Menschen verletzt.

Nach dem Angriff vom Freitag sagte eine von französischen Medien befragte Augenzeugin, es seien sieben bis acht Schüsse abgefeuert worden. Es habe absolute Panik geherrscht und niemand habe sich auf die Straße getraut. Dort habe ein Mädchen verzweifelt um Hilfe gerufen.

Pariser Bürgermeisterin: Tat eines Rechtsextremisten

Am Nachmittag meldete sich die Bürgermeisterin der französischen Hauptstadt zu Wort:

Im Visier des Attentäters habe sich die kurdische Gemeinde befunden. Paris sei in dieser dunklen Stunde an ihrer Seite - mehr als je zuvor. Frankreichs Innenminister Gérald Darmanin begab sich an den Ort des Geschehens. Für Opfer und Zeugen des Angriffs richtete die Stadt im Rathaus des zehnten Arrondissements einen psychologischen Dienst zur Erstversorgung ein.

Premierministerin Elisabeth Borne schrieb auf Twitter von einer "abscheulichen Tat". Den an der Überwältigung des Täters beteiligten Polizistinnen und Polizisten sprach sie ihren Dank aus:

Die Präfektur von Paris hatte die Menschen dazu aufgefordert, das Gebiet im 10. Arrondissement zu meiden und die Arbeit der Sicherheitskräfte nicht zu behindern.

Im belebten 10. Arrondissement in Paris Lewis Joly/Copyright 2022 The AP. All rights reserved

Vor rund zehn Jahren hatte es im zehnten Pariser Arrondissement einen Mordanschlag auf drei kurdische Aktivistinnen gegeben. Ihre Leichen waren damals im Kurdistan Informationszentrum entdeckt worden.