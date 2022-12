Von Dune bis Dubai.

In dieser Ausgabe von Interview unterhält sich Jane Witherspoon von Euronews mit dem legendären Musiker und Komponisten Hans Zimmer.

Der Hollywood-Komponist und Musikproduzent hat angekündigt, dass er mit seiner Hans Zimmer Live Tour zum ersten Mal in Dubai auftreten wird. Im Gespräch mit Euronews sagte er, dass die Menschen "Chaos" und "etwas ganz anderes" erwartet. Er vergleicht seine Tourneeband mit einer "Supergruppe" und sagt: "Ich habe Lisa Gerrard aus Gladiator oder von Dead Can Dance. Da ist Lebo [Lebo M.], der die Stimme des Königs der Löwen ist. Da ist mein Lieblingsgitarrist Guthrie Govan. Und Johnny Marrkann jederzeit dazu kommen".

Hans hat in seiner Karriere an über 150 Filmen mitgewirkt, darunter Gladiator, Black Hawk Down, Interstellar, Rain Man, Dune und Der König der Löwen. Die beiden letztgenannten Filme brachten ihm den Oscar für die beste Leistung in der Filmmusik (Original Score) bzw. für die beste Musik (Original Score) ein. Außerdem hat er drei Golden Globes und vier Grammys gewonnen.

In der neuen Show werden einige der beliebtesten Filmmusiken aus seinen berühmtesten Filmen in völlig neu einstudierter Form zu hören sein.

Hans arbeitet in den Vereinigten Arabischen Emiraten auch an der neuen Dune-Filmfortsetzung, bei der Denis Villeneuve Regie führt. Hans beschreibt die Dune-Filme als ein "leidenschaftliches Projekt" für ihn, und bezeichnet Villeneuve als "bemerkenswert". Er sagte Euronews: "Alle Regisseure kommen mit viel Fantasie und großen Plänen zu mir. Sie verführen mich dazu, etwas zu tun. Sie haben diese überraschenden Ideen. Aber das Besondere an Denis ist, dass er obendrein so gütig ist in seiner Führungsrolle".

Ein weiterer Regisseur, mit dem der Musiker eine große Freundschaft entwickelt hat, ist Ridley Scott, der Mann hinter Black Hawk Down, Gladiator, Thelma und Louise und Blade Runner, um nur einige zu nennen.

"Zu allererst ist er ein Künstler. Er geht auf andere Künstler dementsprechend ein. Er lässt mich so ziemlich machen, was ich will", so Zimmer. "Es ist diese ständige Art, etwas Neues auszuprobieren, mal sehen, ob es funktioniert. Und manchmal funktioniert es nicht. Ich meine, das hatten wir auch schon mal."

Abgesehen von zwei Wochen Klavierunterricht im Alter von sechs Jahren, ist Hans Autodidakt. Er begann in einer Rockband und spielte sogar mit Trevor Horn und den Buggles bei Video Killed the Radio Star, dem ersten Video, das auf MTV gespielt wurde. Scherzend sagte er: "Wer hätte das gedacht? Ja!".

Besondere Arbeit an 'Planet Earth'

Trotz seiner illustren Karriere als Filmmusikkomponist sagt er, dass die Arbeit an David Attenboroughs Planet Earth-Programmen das Wichtigste ist, was er je getan hat: "Er erinnert uns daran, dass wir eigentlich in diesen Planeten verliebt sein sollten, in diesen Planeten den wir teilen."

Gegenüber Euronews erzählt er auch, wie er im Nachkriegsdeutschland in einer jüdischen Familie aufwuchs. Er erinnert sich an eine Zeit, in der er einen antisemitischen Rückschlag befürchtete, als er seine Familie auf einer Pressekonferenz bei den Berliner Filmfestspielen 1999 "outete".

Zwar sei er für "Der schmale Grad" dort gewesen es sei aber noch ein anderer Film gelaufen - über den Holocaust. "Die Journalisten fragten: 'Warum muss darüber weiter gesprochen werden? Und ich saß neben Renee Firestone, die im Alter von 14 Jahren aus Auschwitz gekommen war. Ich war umgeben von Menschen, die zum ersten Mal nach Deutschland zurückgekehrt waren, und ich hatte Angst. Und ich sagte: 'Nun, ich habe eine seltsame Beziehung zu diesem Land.

Wissen Sie, ich komme aus einer jüdischen Familie", und während ich das sagte, dachte ich plötzlich: "Oh mein Gott, ich habe einen schrecklichen Fehler gemacht". Ich habe meine Familie geoutet... und ich bekam eine heftige Panikattacke. Und ich erinnere mich, dass Renee Firestone, die Auschwitz-Überlebende, meine Hand unter den Tisch nahm, als sie merkte, dass ich einen kleinen Nervenzusammenbruch hatte."

Hans Zimmer Live in Dubai findet am 27. Januar 2023 in der Coca-Cola Arena statt.