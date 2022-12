Verurteilter Serienmörder nach 20 Jahren Haft wieder in Frankreich

Ein verurteilter Serienmörder ist nach etwa 20 Jahren Gefängnis in Nepal zurück in Frankreich. Charles Sobhraj hatte den Urteilen zufolge in den 1970er Jahren mindestens ein Dutzend Morde in Asien begangen, Er war aus gesundheitichen Gründen vorzeitig aus der Haft entlassen worden. Er war erstmals in Indien verhaftet worden und hatte dort bereits über 20 Jahre im Gefängnis gesessen.

Der Fall gilt als einer der spektakulärsten Kriminalfälle des 20. Jahrhunderts. Sobhrajs Leben ist Gegenstand zahlreicher Bücher und war zuletzt von der britischen BBC verfilmt worden.

Seine bislang letze Haftstrafe musste er antreten, nachdem er in einem Casino in Nepal entdeckt worden war. Ein Gericht verurteilte ihn anschließend in einem Doppelmordfall von 1975.