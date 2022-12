Putin: "Kiew will nicht über ´ akzeptable Lösungen´ verhandeln"

Russland sei bereit, mit allen am Krieg in der Ukraine beteiligten Seiten „über akzeptable Lösungen“ zu verhandeln, so der russische Präsident Wladimir Putin – es seien Kiew und seine Verbündeten, die sich Verhandlungen verweigern würden. Der Westen versuche, Russland zu spalten.

In einem Interview mit dem staatlichen Fernsehsender Rossiya 1 sagte Putin:

Russland handele richtig, weil der Westen, angeführt von den USA, versuche, Russland zu spalten. Putin weiter:

„Ich glaube, dass wir richtig handeln, wir verteidigen unsere nationalen Interessen, die Interessen unserer Bürger, unseres Volkes. Und wir haben keine andere Wahl, als unsere Bürger zu schützen.“

Kiew sieht in der angeblichen Verhandlungsbereitschaft nur eine Taktik Moskaus, um nach einer Reihe militärischer Niederlagen Zeit zu gewinnen.

Der ukrainische Präsidentenberater Mykhailo Podolyak twitterte: Putin muss in die Realität zurückkehren.

1. Russland hat die Ukraine im Alleingang angegriffen und tötet Bürger. Es gibt keine anderen "Länder, Motive, geopolitische Gründe".

2. Russland will keine Verhandlungen, sondern versucht, sich vor der Verantwortung zu drücken. Das ist offensichtlich, also gehen wir zum Tribunal über.

Ukrainische Soldaten feierten den Weihnachtstag in einer Kirche in Charkiw. Ihnen wurde das sogenannte Friedenslicht von Bethlehem übergeben, nach dem Gottesdienst brachten die Soldaten die Flamme zu ihren Stellungen an der Frontlinie.

"Zub", so sein Kriegsname, ist Soldat der 127. Brigade der Territorialen Verteidigung:

"Ich glaube, alles wird gut. Die Ukraine wird diesen Krieg zu 100 % gewinnen, und danach werden wir mit unseren Soldaten und Familien feiern, wie es sich gehört, und es wird ein Fest sein, das wir nie vergessen werden."

Die Flamme, die den Frieden symbolisiert, wird an der Geburtsstätte Jesu Christi entzündet und bereist jedes Jahr in der Weihnachtszeit verschiedene Länder.