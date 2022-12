Ein heftiger Wintersturm in den USA hat das Leben von Millionen Menschen ins Chaos gestürzt. Besonders schwer getroffen wurde der Westen New Yorks, bis Montag wurden allein dort bereits 28 Todesopfer gemeldet. Offizielle sprechen von einem „Krieg gegen Mutter Natur“.

Und der ist noch nicht vorbei: Es werden bis zu 23 Zentimeter Neuschnee in 24 Stunden erwartet.

Schneesturm forderte bereits über 50 Todesopfer

In Teilen des Nordostens der USA herrschen weiterhin Schneesturm-Bedingungen, die zu großflächigen Stromausfällen, Reiseverzögerungen und mindestens 55 Todesopfern führten.

Die US-Stadt Buffalo, die extremes Winterwetter eigentlich gewohnt ist, ist von riesigen Mengen Schnee bedeckt. Ein lokaler Politiker bezeichnete den Schneesturm als „den wahrscheinlich schlimmsten unseres Lebens.“ Einige Einwohner:innen der Stadt waren wohl bis zu zwei Tage in ihren Autos gefangen.

Präsident Joe Biden sprach den Familien der Opfer sein Beileid aus und bat am Montag föderale Unterstützung an.

Die Gouverneurin des Staates New York Kathy Hochul sprach vom „Schneesturm des Jahrzehnts“ und stellte klar, dass es für Entwarnungen noch zu früh sei: „Vielleicht ist es nicht mehr ganz so schlimm wie in den vergangenen Tagen, aber es ist immer noch gefährlich, sich draußen aufzuhalten.“

Luftverkehr knickt unter den Wetterbedingungen ein

Nach Angaben der Website Flightaware.com wurden in den letzten Tagen mehr als 15.000 Flüge abgesagt, allein am Montag 2.700. Landesweit warteten tausende Reisende in den Flughäfen auf ihr Gepäck oder darauf, einen neuen Flug zu bekommen. Unter anderem waren die Flughäfen in Denver, Atlanta, Las Vegas, Seattle, Baltimore und Chicago betroffen.