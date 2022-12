In Kiew teilte die Regionalverwaltung an diesem Donnerstag mit, dass die Luftverteidigungssysteme aktiviert worden seien, um die russischen Raketenangriffe abzuwehren. In der ukrainischen Hauptstadt waren Explosionen zu hören. Der ukrainische Präsidnet Wolodymyr Selenksyj hatte vor weiteren Angriffen Russlands vor dem Jahresende gewarnt.

Die Behörden in mehreren ukrainischen Regionen meldeten, dass russische Raketen auf ihre Gebiete abgefeuer wurden.

Der Angriff vom Donnerstag ist der jüngste in einer Reihe von russischen Angriffen auf kritische Infrastrukturen in der Ukraine. Seit Oktober hat Moskau in jeder Woche durchgeführt.

In den Regionen Dnipro, Odessa und Kryvyi Rih erklärten die Verantwortlichen, sie hätten den Strom abgeschalten lassen, um den Schaden an kritischen Infrastruktureinrichtungen zu minimieren, falls diese getroffen würden.

Die UNO hatte mitgeteilt, dass in dem seit 10 Monaten andauernden Krieg Russlands in der Ukraine bestätigt 6.684 Zivilpersonen getötet und fast 11.000 weitere verletzt wurden.