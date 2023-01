Die Hauptstadt Kiew ist Sonntagnacht neben anderen ukrainischen Städten erneut unter Beschuss geraten. Die Angriffe forderten drei Todesopfer, 50 Menschen wurden verletzt.

Drohnen-Angriffe zum Jahreswechsel

Bereits am Neujahrstag gab es eine Welle russischer Angriffe. Kurz nach Mitternacht beendeten die Luftalarmsirenen jede noch so kleine Neujahrsfeier in der Stadt.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj erklärte Sonntagnacht, dass die ukrainische Luftabwehr am ersten Tag des neuen Jahres bereits 45 iranische Drohnen, die aus Russland geschickt wurden, abgeschossen hatte. Damit habe die Luftabwehr erneut bewiesen, dass sie funktioniere.

Das russische Verteidigungsministerium sagte, es habe auf einen Militärindustrie-Komplex gezielt, der Drohnen produziere. Lagergebäude sowie Abflugplätze seien zerstört und somit angebliche "Terrorattacken" Kiews verhindert worden.

Ukrainischer Angriff in Makijiwka

Die ukrainischen Streitkräfte gaben derweil an, in der Neujahrsnacht ebenfalls einen Angriff durchgeführt zu haben. In Makijiwka in der Donezk-Region sei eine Unterkunft russischer Soldaten zerstört worden. Dabei seien 400 Soldaten getötet und 300 weitere verletzt worden.

Laut dem Institute for the Study of War könnte das russische Militär Schwierigkeiten bekommen, seine Offensive aufrecht zu erhalten, da die Artillerie-Munition knapp werde. Die Bestände könnten angeblich schon im März aufgebraucht sein.